الخارجية الروسية: غوتيريش يدين "بلا تحفظ" الهجمات على ميناء أوديسا ولا يدينها على دونباس

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين "بلا تحفظ" الهجمات على أوديسا ولا يدينها على دونباس.

واستغربت زاخاروفا على قناتها في "تيليغرام" قيام غوتيريش بإدانة الهجمات على أوديسا "بلا تحفظ" وعدم إدانته قتل نظام كييف للأطفال في دونباس.

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق أن روسيا لم تشارك في قصف ميناء أوديسا.

المصدر: RT