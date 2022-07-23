سجن فتى شارك بتنفيذ عملية إطلاق نار في باريس

اتّهم فتى يبلغ من العمر 16 عاما بالمشاركة في تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل شخص وجرح 4 آخرين في باريس مساء الاثنين الماضي، وقد أودع السجن لاستكمال التحقيقات معه.

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وكان شخصان أطلقا النار على رجلين يجلسان في أحد مقاهي باريس، مما أدى إلى مقتل أحدهما. وأصيب 4 أشخاص بجروح، ولكن ليس بالرصاص، بحسب معلومات أولية جمعتها الشرطة.

وأوضح المصدر القضائي أن الفتى الذي كان موقوفا لدى الشرطة منذ 4 أيام، وجهت إليه مساء أمس الجمعة تهمة "القتل ضمن عصابة منظمة" وحيازة الأسلحة دون إذن، وقد تم سجنه.

والفتى معروف لدى القضاء، بحسب مصدر مطلع على القضية. وأشار المصدر نفسه إلى أن الفتى الذي أصيب بجروح خلال عملية إطلاق النار على أيدي شهود منعوه من الفرار بانتظار وصول الشرطة، نقل إلى المستشفى في ما بعد.

وأضاف المصدر أن شريكه في تنفيذ العملية لا يزال فارا.

ومساء الاثنين، توقفت سيارة أمام مقهى في شارع بوبانكور في الدائرة الحادية عشرة من العاصمة الفرنسية، وترجل منها شخصان وأطلقا النار على رجلين يجلسان خلف إحدى الطاولات في الخارج. وقد قُتل أحدهما وهو يبلغ من العمر 38 عاما.

وقال أنطوان، صاحب مطعم قريب حينذاك "رأينا سيارة وصلت. خرجا ومعهما سلاح ربما بندقية رشاشة أو كلاشينكوف، أطلقا النار وهربا".

المصدر: أ ف ب