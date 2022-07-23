بالفيديو.. سلاح الجو الروسي يستهدف مواقع الجيش الأوكراني

عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو تبين تدمير القوات الروسية لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وأهم النقاط التي تم استهدافها خلال اليوم الماضي.

واستهدفت القوات الروسية في إطار العملية الخاصة وحدات من إطلاق الصواريخ، ومدافع ذاتية الدفع، و34 وحدة مدفعية من طراز "هاوتزر". كذلك تمكنت القوات الروسية من القضاء على 200 جندي أوكراني في منطقة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى أكثر من 60 عنصرا من كتيبة "دونباس" للقوميين المتطرفين.

ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 11 طائرة بدون طيار أوكرانية في منطقتي خيرسون وخاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية