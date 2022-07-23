بعد صاعقة قوية.. اشتعال النيران في إحدى مروحات توليد الطاقة في مزرعة رياح أمريكية (فيديو)

تعطلت إحدى مروحات توليد الطاقة في مزرعة رياح بشمال تكساس، بسبب صاعقة مدمرة أشعلت النيران في هيكل مروحة الرياح الضخمة، بعد ظهر أمس الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو من شهود عيان ورجال إطفاء اشتعال المروحة مما تسبب بدخان كثيف في السماء فوق مدينة كروويل بولاية تكساس.

وأشار رادار دوبلر إلى وجود الكثير من ضربات الصواعق حول منشأة الرياح في مزرعة "Foard City" قبل أن يتلقى رجال الإطفاء المكالمة بشأن الحريق على ارتفاعات عالية.

واستجابت أطقم الإطفاء في "Crowell Volunteer Fire"، لكن رئيس الإطفاء بيري شو قال إنه لا يوجد الكثير مما يمكن لرجال الإطفاء فعله لإخماد الحريق. وأضاف شو: "لسنا مجهزين للتعامل مع هذا النوع من الحرائق. لا أحد في المنطقة يتحدث عن ذلك".



وقدر رئيس الإطفاء وجود 800 غالون من الزيت في علبة التروس ونحو 1300 غالون من الزيت المعدني في محول مستوى الأرض في المروحة، مما تسبب بظهور الدخان باللون الأسود الداكن في السماء.

من جهته، قال مشغل المنشأة إن جميع الموظفين في المجمع الذي تبلغ مساحته أكثر من 31000 فدان آمنون، ولم يؤثر الحريق إلا على واحدة من مولدات الطاقة.

وتحتوي مزرعة الرياح "Foard City" على حوالي 139 مروحة "GE"، تم تشغيلها في سبتمبر 2019.

المصدر: Fox