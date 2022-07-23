تركيا تعلن تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني منذ بدء عملية "المخلب - القفل"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنه تم تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، منذ بدء العملية العسكرية التركية "المخلب - القفل" بشمال العراق.

وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم السبت إنه "تم تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني (التركي) منذ بدء عملية المخلب - القفل بشمال العراق" .

وأضافت أنه "تم تدمير 330 مخبأ وكهفا (لمسلحي حزب العمال) كانت تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية، خلال العملية".

Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti.#MSBpic.twitter.com/xqQ6c4cKGr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2022

المصدر: RT