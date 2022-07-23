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وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية وتدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخائر

تركيا تعلن تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني منذ بدء عملية "المخلب - القفل"

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تركيا تعلن تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني منذ بدء عملية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنه تم تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، منذ بدء العملية العسكرية التركية "المخلب - القفل" بشمال العراق.

وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم السبت إنه "تم تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني (التركي) منذ بدء عملية المخلب - القفل بشمال العراق" .

وأضافت أنه "تم تدمير 330 مخبأ وكهفا (لمسلحي حزب العمال) كانت تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية، خلال العملية".

المصدر: RT

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