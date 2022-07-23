سيناتورة روسية: رفض واشنطن تسليم صواريخ مداها 300 كم لكييف يجب أن يعيد الصحوة لأوكرانيا

صرحت السيناتورة الروسية، أولغا كوفيتيدي، أن تصريح واشنطن حول عدم استعدادها لتسليم صواريخ يتجاوز مدى تحليقها 300 كيلومتر لكييف يجب أن "يعيد الصحوة للساسة المتشددين في أوكرانيا".

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وفي تعليقها على تصريح لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، مفاده أن بايدن ليس جاهزا لتسليم هذا النوع من الصواريخ لأوكرانيا، قالت السيناتورة الروسية كوفيتيدي في حديثها لوكالة "نوفوستي": "يجب أن يعيد هذا التصريح الصحوة لعقول الأشخاص المتشددين في أوكرانيا. ويبدو أن الولايات المتحدة لا تريد بعد أن تطرح نفسها وكأنها بطل يلعب بلا خوف الروليت الروسي".

وأضافت: "يعبر الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة عن قلقهم العميق مما يحدث في وسط أوروبا ويقولون بشكل غير مكشوف إن الولايات المتحدة تقوم عن طريق تسليح أوكرانيا بزراعة لغم تحت حلفائها الأوروبيين".

وتابعت: "يدركون في الاتحاد الأوروبي أن تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا من جانب الولايات المتحدة يقلل فرص روسيا لإنقاذ أوروبا من هذه الحرب التي لا يحتاج إليها أحد. كما تعلمون فحتى بندقية فارغة على الحائط يمكن أن تطلق النار مرة واحدة في السنة".

وشددت عضو مجلس الشيوخ الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) على أن وزارة الخارجية الأمريكية تحاول الاستفادة من أي وضع سياسي.

المصدر: نوفوستي