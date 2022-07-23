 
مباشر
عاجل
وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية وتدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخائر

عشرات القتلى والمفقودين في سيول جنوبي إيران (فيديو)

أخبار العالم

عشرات القتلى والمفقودين في سيول جنوبي إيران (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/th54

أعلنت السلطات الإيرانية في محافظة فارس بجنوب البلاد عن ارتفاع عدد ضحايا السيول التي اجتاحت مناطق قرب مدينة استهبان إلى 21 قتيلا واثنين من المفقودين.

إقرأ المزيد
زلزال ثان يضرب شمال إيران خلال 24 ساعة
زلزال ثان يضرب شمال إيران خلال 24 ساعة

وأوضح خليل عبد اللهي، مدير خلية الأزمة في محافظة فارس، أن "هطول الأمطار الغزيرة في مدينة استهبان أسفر عن انطلاق سيول من خلف سد رودبال، حيث اجتاحت السيول مجرى نهر رودبال والمناطق المحيطة به"، لافتا إلى أن "قوات النجدة وقوات عسكرية في المنطقة سارعت إلى نجدة المواطنين الذين حاصرتهم السيول، وتم إنقاذ 55 منهم، وقد جرفت السيول 15 سيارة، تم سحب 12 منها من وسط السيول".

وأشار مهدي خوبيار، مساعد الهلال الأحمر في المحافظة، إلى أن 150 شخصا شكلوا 30 فريقا للإنقاذ، ما زالوا مستمرين في عملية البحث عن المفقودين.

المصدر: "إرنا" + "فارس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا