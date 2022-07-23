عشرات القتلى والمفقودين في سيول جنوبي إيران (فيديو)

أعلنت السلطات الإيرانية في محافظة فارس بجنوب البلاد عن ارتفاع عدد ضحايا السيول التي اجتاحت مناطق قرب مدينة استهبان إلى 21 قتيلا واثنين من المفقودين.

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وأوضح خليل عبد اللهي، مدير خلية الأزمة في محافظة فارس، أن "هطول الأمطار الغزيرة في مدينة استهبان أسفر عن انطلاق سيول من خلف سد رودبال، حيث اجتاحت السيول مجرى نهر رودبال والمناطق المحيطة به"، لافتا إلى أن "قوات النجدة وقوات عسكرية في المنطقة سارعت إلى نجدة المواطنين الذين حاصرتهم السيول، وتم إنقاذ 55 منهم، وقد جرفت السيول 15 سيارة، تم سحب 12 منها من وسط السيول".

خوبیار، معاون هلال احمر فارس: شمار قربانیان سیلاب دیروز استهبان تاکنون به ۲۱ نفر رسیده است. — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 23, 2022

وأشار مهدي خوبيار، مساعد الهلال الأحمر في المحافظة، إلى أن 150 شخصا شكلوا 30 فريقا للإنقاذ، ما زالوا مستمرين في عملية البحث عن المفقودين.

المصدر: "إرنا" + "فارس"