تحطم طائرة صغيرة في المياه قبالة شاطئ هنتنغتون الأمريكي (فيديو)

أفادت تقارير إعلامية بأنه تم انقاذ طيار إلى بر الأمان بعد تحطم طائرته الصغيرة في المياه قبالة شاطئ مدينة هنتنغتون بأمريكا، بعد ظهر أمس الجمعة.

وتحطمت الطائرة في حوالى الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت المحلي بجنوب جادة الشاطئ. وأصيب الطيار بإصابات طفيفة تكاد تكون معدومة، حيث كان في وعيه ويجلس منتصبا، بينما كان أفراد طاقم الطوارئ يفحصونه.

ويظهر مقطع فيديو للحادث مقدمة الطائرة وهي تسقط بسرعة باتجاه الماء. حيث ركض رجال الإنقاذ على الفور للمساعدة في انقاذ الطيار.

Small plane crash right in the surf in Huntington Beach https://t.co/ZeSAo6vqAb — Travis Rice (@traviscrice) July 22, 2022

المصدر: Fox