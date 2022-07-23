نائب أوكراني سابق: زيلينسكي يأمر بسرقة الغاز الروسي

أفاد النائب السابق للبرلمان الأوكراني، إيليا كيفا، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، كلف شركة "نفطوغاز" بدراسة إمكانية سرقة الغاز الروسي من خطوط أنابيب الترانزيت إلى أوروبا.

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وكتب كيفا في صفحته على "التلغرام": "طرح زيلينسكي أمس الجمعة أمام قيادة شركة "نفطوغاز" الأوكرانية مهمة لإعداد خطة من أجل دراسة إمكانيات وتداعيات للأخذ غير المسموح به للغاز الروسي الذي يتم نقله (ترانزيت) إلى أوروبا عبر أوكرانيا".

وأشار البرلماني السابق إلى أنه لا يوجد الآن في مستودعات الغاز الأوكرانية إلا نصف الغاز الضروري لقضاء موسم الشتاء، مضيفا أنه "لذلك بالذات يبدي زيلينسكي استعداده لانتهاك الالتزامات الدولية لبلاده، ولذلك تم اتخاذ القرار حول إمكانية السرقة".

وتواصل شركة "غازبروم" الروسية حاليا نقل الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بنظام عادي، وفق العقد الموجود الذي ينتهي سريان مفعوله في عام 2024. وعبر محطة "سوجا" يتم ضخ أكثر من 40 مليون متر مكعب يوميا.

وأشارت روسيا أكثر من مرة إلى أنها تنفذ التزاماتها وفق عقود الغاز بشكل ثابت. من جهته قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، إن شركة "غازبروم" جاهزة لضخ أكبر قدر ممكن من الغاز إلى أوروبا، حسب الحاجة والعقود.

المصدر: نوفوستي