البيت الأبيض يأمل في أن يخصص الكونغرس مساعدات إضافية لأوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الكونغرس لن يبخل في تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا عندما ينتهي المبلغ القياسي البالغ 40 مليار دولار المخصص لها.

وأضاف سوليفان في منتدى "آسبن" الأمني، عن رأي مفاده أن السلطات الروسية "يجب أن تدرك عدم جدوى الآمال بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى ستفقد الاهتمام بالصراع في أوكرانيا وتحد من دعمها".

وأشار إلى أن الكونغرس وافق في وقت سابق على حزمة بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا، لم يتم إنفاق جزء كبير منها حتى الآن".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نعمل شهريا لشحن الأسلحة بوتيرة تسمح للأوكرانيين بإتقان استخدامها ونشرها في ساحة المعركة بأفراد مدربين ... وبعد ذلك، أنا متأكد من أنه سيكون هناك دعم من الحزبين في الكونغرس للإفراج عن هذه الموارد (الإضافية)، إذا لزم الأمر".

المصدر: نوفوستي