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واشنطن: لن نسلم لأوكرانيا صواريخ مداها 300 كلم لأنظمة HIMARS

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واشنطن: لن نسلم لأوكرانيا صواريخ مداها 300 كلم لأنظمة HIMARS
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أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أن الإدارة الأمريكية لن تقدم لأوكرانيا صواريخ مداها 300 كلم لراجمات الصواريخ HIMARS.

وقال ساليفان خلال منتدى أسبن الأمني، يوم الجمعة، إن "هناك بعض الوسائل التي ألمح الرئيس إلى أنه غير مستعد لتقديمها، لما في ذلك صواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 300 كلم".

وأضاف أن بايدن "يعتقد أنه مع أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو عمل كل ما في وسعه لدعم أوكرانيا، المهمة الأخرى تتمثل في ألا نكون في وضع ننزلق فيه إلى الحرب العالمية الثالثة".

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وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تقديم 12 راجمة صواريخ HIMARS لأوكرانيا، وتعتزم تسليم 4 أنظمة أخرى.

وتحصل أوكرانيا على راجمات HIMARS مزودة بالصواريخ الموجهة من نوع GMLRS التي يصل مداها إلى 80 كلم، مع أن تلك الأنظمة قادرة على إطلاق صواريخ ATACMS.

المصدر: نوفوستي

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