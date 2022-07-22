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برلمان كوبا يقر تعديلات قانونية تسمح بزواج المثليين

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برلمان كوبا يقر تعديلات قانونية تسمح بزواج المثليين
Globallookpress Guillermo Nova/dpa
صورة من الأرشيف
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صادقت الجمعية الوطنية في كوبا، يوم الجمعة، على مشروع جديد لقانون العائلة، يسمح بعقد الزواج وتبني الأطفال لمثليي الجنس، إضافة إلى شرعنة الأمومة البديلة.

وأكد المكتب الصحفي للبرلمان أنه بعد إقرار التعديلات سيتم طرح قانون العائلة الجديد على الاستفتاء.

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وجرت صياغة التعديلات منذ فبراير الماضي بمشاركة المواطنين من داخل البلاد والمقيمين في الخارج، وبنتيجة المناقشات الحثيثة تم تعديل نحو نصف من القانون الأصلي، وخاصة الفصائل الخاصة بالعلاقات مع الوالدين والزواج والوصاية.

ومن المتوقع أن يجري الاستفتاء على قانون العائلة المعدل يوم 25 سبتمبر المقبل داخل كوبا، وفي 18 سبتمبر للكوبيين المقيمين في الخارج.

وسيطرح على الاستفتاء سؤال واحد بشأن الموافقة على القانون الجديد أو عدمها.

المصدر: نوفوستي

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