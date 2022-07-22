بايدن يعتزم جعل حقوق الإنسان جزءا مهما من العلاقات مع السعودية

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم جعل حقوق الإنسان جزءا مهما من العلاقات الثنائية مع السعودية.

وقال سوليفان خلال المنتدى الأمني ​​السنوي لمعهد أسبن في كولورادو: "صرح بايدن بشكل دائم عن نيته في ضمان أن تصبح حقوق الإنسان جزءا مهما للغاية من العلاقات الأمريكية السعودية".

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وأضاف معلقا على زيارة بايدن للسعودية: "في بداية الاجتماع مع ولي العهد محمد بن سلمان، تطرق بايدن إلى مسألة قتل جمال خاشقجي بشكل خاص وإلى قضية حقوق الإنسان بشكل عام، وكشف لولي العهد عن موقف الولايات المتحدة بشكل دقيق".

وحول وصف بايدن للسعودية بأنها "دولة منبوذة" في 2020، ثم ذهابه لعقد اجتماعات وجها لوجه مع قيادة المملكة، قال سوليفان "لقد حدث الكثير منذ ذلك الوقت".

وأشار إلى أن إدارة بايدن وعدت منذ البداية بـ"إعادة تقويم العلاقات وليس قطعها" مع السعودية.

وتابع أن هذا يعني التخلي عن سياسة الإدارة الأمريكية السابقة لإصدار تفويض مطلق للرياض. وهذا يعني قطع إمدادات الأسلحة الهجومية عن المملكة العربية السعودية والعمل الجاد لضمان هدنة هشة ولكنها دائمة في اليمن.

المصدر: تاس