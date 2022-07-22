الدفاع الروسية: قوات كييف تخطط لتفجير منشآت تخزين نفايات مشعة وكيميائية في دونيتسك

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن قوات كييف لغمت منشآت تخزين نفايات مشعة وكيميائية في كونستانتينوفكا، لتفجيرها عند انسحابهم واتهام القوات الروسية بذلك.

وقال ميزينتسيف: "قام متطرفون أوكرانيون في كونستانتينوفكا بتلغيم منشآت تخزين نفايات مشعة وكيميائية في شركة انتاج للرصاص".

وأشار إلى أن سلطات كييف بعذا الشكل تخطط لاستفزاز جديد في منشأة خطرة لاتهام الجيش الروسي بخلق تلوث إشعاعي مزعوم في مناطق معينة من أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي