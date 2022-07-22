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قطر: ندعم جميع الأطراف للوصول إلى "اتفاق نووي عادل"

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قطر: ندعم جميع الأطراف للوصول إلى
Legion-Media وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
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أعلنت قطر أنها تسعى "لدعم أطراف محادثات إحياء الاتفاق النووي للوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف".

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جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن آل ثاني أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات المفاوضات النووية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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