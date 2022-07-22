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لافروف: استغلال واشنطن وحلفائها للغذاء أمر "غير مقبول وغير إنساني"

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لافروف: استغلال واشنطن وحلفائها للغذاء أمر
Legion-Media
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أنه توقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عرقلة الوصول إلى اتفاقيات غذائية يثلج الصدر.

وأشار إلى أن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها الغذاء لصالح مغامرات جيوسياسية "غير مقبول وغير إنساني".

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وأكد أن "توقيع مذكرة روسيا والأمم المتحدة يؤكد مرة أخرى أن محاولات الغرب لإلقاء اللوم على روسيا في مشاكل توريد الحبوب للأسواق العالمية هي ذات طابع مصطنع".

وشدد على أن روسيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها في هذا مجال ضمان الأمن الغذائي.

وأضاف: "نتوقع أنه في الفترة المقبلة ستُبذل كل الجهود اللازمة للتنفيذ الفعال لهذه الاتفاقيات".

المصدر: نوفوستي

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