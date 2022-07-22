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مصدر مطلع: مذكرة تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا سارية لمدة 3 سنوات

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مصدر مطلع: مذكرة تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا سارية لمدة 3 سنوات
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صورة تعبيرية
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صرح مصدر في الأمم المتحدة مطلع على نص الوثيقة بأن مذكرة تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها.

وقال المصدر إن هذه المذكرة تدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها من قبل ممثلي روسيا والأمم المتحدة، مضيفا أن الوثيقة "ستبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات".

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وأشار إلى أنه إذا قرر الطرفان إنهاء العمل بالمذكرة، فسيتعين عليهما إبلاغ بعضهما البعض خطيا قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المتوقع.

وأشار إلى حقيقة أن "المذكرة ليست معاهدة دولية ولا تنص على أي حقوق أو التزامات بموجب القانون الدولي".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقع مذكرة حول توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية

المصدر: نوفوستي

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