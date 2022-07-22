منتقدة الصمت الدولي.. الخارجية الإيرانية تندد بالعدوان الإسرائيلي على محيط مدينة دمشق

ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة بالهجوم الصاروخي الإسرائيلي الليلة الماضية على بعض المناطق في ريف دمشق، والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تعازيه لأهالي ضحايا هذه الاعتداءات، وتعاطفه مع الحكومة والشعب السوري.

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وقال "إن استمرار عدوان الكيان الصهيوني وهجماته على سوريا يعد انتهاكا واضحا لسيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية وانتهاك صارخ للمبادئ والأنظمة الدولية المعترف بها".

وأعرب كنعاني عن دهشته وأسفه إزاء الصمت المشكوك فيه من قبل المنظمات الدولية المسؤولة والمطالبين بحقوق الإنسان بشأن السلوك غير القانوني للكيان الصهيوني، حيث صرح بأن المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مطالب بتحمل المسؤولية عن جرائم والسلوكيات الخطيرة المستمرة من قبل إسرائيل.

وشدد على أن هجمات تل أبيب المتكررة على سوريا، وانتهاك سيادة ووحدة أراضي هذا البلد، تساعد الإرهابيين المسلحين وتحاول الحفاظ عليهم وتعزيزهم في سوريا الأمر، الذي يهدد أمن المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية فجر الجمعة عن مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 7 آخرين في عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق.

وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق.

وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أن "وزارة الخارجية السورية وجهت رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها محيط مدينة دمشق فجر الجمعة".

المصدر: وكالات