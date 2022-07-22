تركيا.. اعتقال 3 إيرانيين يشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيليين في إسطنبول

ذكرت وسائل إعلام تركية، يوم الجمعة، أن الشرطة اعتقلت ثلاثة إيرانيين يشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجمات في تركيا ضد مواطنين إسرائيليين في إسطنبول.

وقالت قناة "NTV" التركية أن "الإيرانيين الثلاثة اعتقلوا في 14 يوليو الجاري في إطار الجزء الثاني من عملية لإحباط الهجمات التي تستهدف إسرائيليين في تركيا".

وأضافت "تم سجنهم الخميس ليرتفع إلى سبعة عدد المواطنين الإيرانيين الذين حوكموا لنفس الوقائع منذ نهاية يونيو".

وأفادت بأنه تم إلقاء القبض على أربعة إيرانيين مشتبه بهم في عملية التحقيق الأولى في 29 يونيو، حيث أجرى المشتبه بهم أجروا استطلاعا حول الفندق في تقسيم.

وأشارت أيضا أنه تم منع سفر بحق مواطنة إيرانية ثامنة، بتهمة التخطيط لقتل مواطنين إسرائيليين في مدينة إسطنبول.

ووجهت النيابة العامة في إسطنبول تهم éالتجسس السياسي والعسكريé للمواطنين الإيرانيين الذين كشف عن توقيف 5 منهم بداية، و3 آخرين لاحقا في عمليات للمخابرات التركية.

وكانت إسرائيل قد دعت رعاياها في منتصف يونيو المنصرم إلى مغادرة تركيا على الفور بسبب "خطر حقيقي وفوري" من هجمات إيرانية، غير أنها عادت لتعلن في نهاية يونيو أنها خفضت مستوى التهديد لمواطنيها في إسطنبول.

وفي السياق قال وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، أثناء زيارته لتركيا نهاية شهر يونيو في أنقرة حيث التقى بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو أنه "تم إنقاذ أرواح المواطنين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة بفضل التعاون الدبلوماسي والأمني بين إسرائيل وتركيا".

المصدر: قناة "NTV" التركية