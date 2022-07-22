غانتس: إسرائيل شاركت في 10 تدريبات على الأقل مع دول المنطقة منذ "اتفاقات إبراهيم"

شاركت إسرائيل منذ توقيع "اتفاقيات إبراهيم" في مئات المحادثات والاجتماعات حول مختلف القضايا الأمنية بالإضافة إلى المشاركة في 10 تدريبات على الأقل مع دول المنطقة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" على هامش المؤتمر الأمني ​​للمعهد الأمريكي ASPEN، إنه منذ توقيع "اتفاقيات إبراهيم" شاركت تل أبيب في مئات المحادثات والاجتماعات حول مختلف القضايا الأمنية بما في ذلك حرية الملاحة والتجارة والمجال الجوي.

وكشف غانتس الذي يزور واشنطن في مقابلة، أن "إسرائيل شاركت في ما لا يقل عن 10 تدريبات متعددة الجنسيات مع دول المنطقة".

وصرح بأن الأمريكيين يبادرون لتوسيع العلاقات مع دول المنطقة أيضا في القضايا الأمنية، وإنشاء ما نسميه "الهندسة الإقليمية".

وأفاد بأن هذا يتكامل مع انتقال إسرائيل إلى سانتكوم (القيادة المركزية للجيش الأمريكي).

وأضاف "أستطيع أن أقول لكم إن إسرائيل شاركت في عدة تدريبات مع دول المنطقة، معظمها تحت قيادة سانتكوم".

وأوضح غانتس أن الولايات المتحدة تقود التنسيق بين الدول، بما في ذلك هذه التدريبات وأن الولايات المتحدة تساعدهم في ذلك.

واختتم بالقول "يسعدني أن هناك قادة في المنطقة يفهمون الفرصة التي لدينا للحفاظ على الأمن الإقليمي وحرية الملاحة والاقتصاد"، بحسب ما تقرير نشره موقع "واي نت الاسرائيلي".

المصدر: وسائل إعلام عبرية