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ألمانيا تفرض قيودا على تحليق بعض طائراتها الحربية بسبب مشاكل فنية

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ألمانيا تفرض قيودا على تحليق بعض طائراتها الحربية بسبب مشاكل فنية
AP
مقاتلة "Eurofighter"، أرشيف
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أفادت وكالة "DPA" الألمانية بأن القوات المسلحة الألمانية قامت بفرض قيود على تحليق المقاتلات من طراز "Eurofighter" و"Tornado" بسبب الاشتباه في حدوث خلل في مقاعد قذف الطيار.

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ونقلت الوكالة عن ممثل للقوات المسلحة الألمانية أن مصنع المقاتلات حذر من احتمال ظهور المشكلة المذكورة، مضيفا أنه يجري حاليا التحقيق الضروري في هذا الشأن.

واعتبرت وزارة الدفاع الألمانية أنه لا يمكن "التأكد بشكل كامل" من عمل مقاعد قذف الطيار بدون مشاكل، على الرغم من أن احتمالية وقوع الحوادث منخفضة.

ولمنع وقوع الحوادث أوقفت ألمانيا تنفيذ التحليق التدريبي باستخدام هذه المقاتلات. وبهذا السبب أيضا تخلى السرب التكتيكي الـ74 للقوات الجوية الألمانية عن إجراء رحلة استعراضية اليوم الجمعة بحضور وزيرة الدفاع، كريستينيه لامبريخت.

ولم تدقق الوكالة ما هو عدد المقاتلات التي تشملها هذه القيود.

المصدر: تاس

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