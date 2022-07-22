بروكسل ترفع دعوى قضائية ضد المملكة المتحدة بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية

رفع الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، دعوى قضائية ضد المملكة المتحدة (بريطانيا) على خلفية فشلها في الامتثال لبروتوكول أيرلندا الشمالية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن المملكة المتحدة فشلت في تنفيذ ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من موافقتها على القيام بذلك، وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من قبل 27 دولة في الاتحاد، مشيرة إلى أن المفوضية امتنعت عن اتخاذ الإجراءات لمدة عام "بروح التعاون البناء والأمل في التوصل إلى حلول مشتركة".

وأضافت: "عدم رغبة المملكة المتحدة في الانخراط في مناقشة ذات مغزى منذ فبراير الماضي، ومشروع قانون حكومة المملكة المتحدة لإلغاء انتقاء البروتوكول قد ثبت أنهما أكثر من اللازم"، مبينة أن "الإجراءات كانت تهدف إلى ضمان الامتثال لشيكات مكافحة التهريب، ورسوم الإنتاج وضريبة القيمة المضافة للتجارة الإلكترونية، وكانت ضرورية لإيرلندا الشمالية للحفاظ على وصولها إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".

وحذرت المفوضية من أنه "إذا فشلت المملكة المتحدة في الامتثال في غضون شهرين، يمكن إحالة القضايا إلى محكمة العدل الأوروبية، التي قد تفرض غرامة على المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عقوبات تجارية يمكن أن تقابل برد متبادل من لندن".

المصدر: herald Scotland