موقف محرج لعقيلة الرئيس الأمريكي قبل أكل "الآيس كريم" (فيديو)

تعرضت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج في أحد شوارع ولاية كونيتيكت الأمريكية.

حيث كانت جيل في مدينة نيو هيفن يوم الأربعاء كجزء من زيارتها لـ 3 ولايات أمريكية، للترويج لبرامج التعليم الصيفية التي تمولها خطة الإنقاذ التابعة لإدارة بايدن.

وخلال زيارتها للمدينة، توقفت لتناول الآيس كريم مع حاكم الولاية نيد لامونت (ديمقراطي) في متجر ألبان مزرعة أريثوسا. وأثناء نزولها من السيارة صرخ بوجهها رجل في الشارع قائلا: "زوجك هو أسوأ رئيس شهدناه على الإطلاق!" فلوحت له جيل بيدها وردت مبتسمة: " شكرا لك على دعمك"، فيما استمر الرجل في مضايقتها قائلا: "أنت مدينة لنا بأموال الغاز! ".

The American shouted to the wife of US President Jill Biden that her husband is the worst person on the planet and owes Americans money for gasoline.

"Thank you," she happily replied..... pic.twitter.com/m368xJKr6K — L KURIEN (@l_kurien) July 22, 2022

المصدر: RT