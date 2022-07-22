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موقف محرج لعقيلة الرئيس الأمريكي قبل أكل "الآيس كريم" (فيديو)

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موقف محرج لعقيلة الرئيس الأمريكي قبل أكل
جيل بايدن
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تعرضت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج في أحد شوارع ولاية كونيتيكت الأمريكية.

حيث كانت جيل في مدينة نيو هيفن يوم الأربعاء كجزء من زيارتها لـ 3 ولايات أمريكية، للترويج لبرامج التعليم الصيفية التي تمولها خطة الإنقاذ التابعة لإدارة بايدن.

وخلال زيارتها للمدينة، توقفت لتناول الآيس كريم مع حاكم الولاية نيد لامونت (ديمقراطي) في متجر ألبان مزرعة أريثوسا. وأثناء نزولها من السيارة صرخ بوجهها رجل في الشارع قائلا: "زوجك هو أسوأ رئيس شهدناه على الإطلاق!" فلوحت له جيل بيدها وردت مبتسمة: " شكرا لك على دعمك"، فيما استمر الرجل في مضايقتها قائلا: "أنت مدينة لنا بأموال الغاز! ".

المصدر: RT

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