بريطانيا تطور مروحيات مسيرة لسلاح بحريتها

أعلن موقع Naval Today أن بريطانيا تعمل على مشروع تطوير مروحيات مسيّرة لتزوّد بها سلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع: " منحت وزارة الدفاع البريطانية مجموعة Leonardo عقودا بقيمة 60 مليون جنيه استرليني، لتصميم وتطوير طائرات هليكوبتر بدون طيار لصالح سلاح البحرية الملكي البريطاني.. المروحية التي ستزن 3 أطنان قد تكون بديلا محتملا للمروحية الحالية المصممة لتتبع غواصات العدو".

وتبعا للموقع "فإن أول تحليق لهذه المروحيات سيكون عام 2025، وخلال الاختبارات سيدرس الخبراء في سلاح البحرية قدرة هذه الطائرات المسيرة على العمل، والجدوى من الاستثمار في مشروع تطويرها، كما سيختبرون قدراتها على المناورة وإسقاط عوامات السونار البحرية، وإمكانياتها في اكتشاف الغواصات وإرسال البيانات في حال اكتشافها".

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ومن جهتم أشار الخبراء في سلاح البحرية البريطاني إلى "أن اعتماد مثل هذا النوع من الطائرات سيزيد من مدة مهام الاستطلاع والرصد، كما سيكون من الممكن اعتماد هذه الهليكوبترات لمهام أخرى، بما فيها مهام الإنقاذ وإجلاء الجرحى".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النموذج الأولي من مروحيات "Proteus" المسيرة سيتم تطويره على أساس مروحيات Merlin- Mk2 التي تمتلك بريطانيا عدة مروحيات منها، ويمكن لهذه المروحيات نقل 3.7 طن من الحمولة تقريبا، كما تتسلح بطوربيدات Sting-Ray، وقنابل Mk11، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، بالإضافة إلى أجهزة سونار مخصصة لاستكشاف وتعقب الغواصات والسفن المعادية.

المصدر: سلاح روسيا