بيسكوف يعلق على مصير المنتج الموسيقي الأوكراني يوري بارداش

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على لجوء المنتج الأوكراني، يوري بارداش بأن كثيرين يلجؤون للبعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج هربا من الملاحقة.

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لكن بيسكوف اعترف بأنه لا يعرف بارداش، ولم يتابع قضيته، وقال بهذا الشأن: "لا أعرف الأغنية التي تسببت في المشكلة، ولا علم لنا بهذا الوضع". وتابع: "بالطبع يلجأ كثيرون إلى بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج وإلى روسيا بشكل عام هربا من الملاحقة. وإذا كان هناك ملاحقة بالفعل، فسوف يساعدونه".

وكان المنتج الأوكراني، يوري بارداش، قد فر من جورجيا إلى موسكو، وقال إنه "مطارد من أوكرانيا" بسبب أغنية تنتقد سياسات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أنهم يلاحقونه.

المصدر: تاس