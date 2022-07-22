اليونان: اقتراح المفوضية الأوروبية خفض استهلاك الغاز سيعمق الأزمة

اعتبرت الحكومة اليونانية أن اقتراح المفوضية الأوروبية لخفض طوعي في استهلاك الغاز الطبيعي من قبل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 15٪ لن يحل المشكلة، بل سيجعلها أكثر حدة في جميع البلدان.

وقال المتحدث بسم الحكومة اليونانية، يوانيس إيكونومو، في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "نعتقد أن هذا الاقتراح لا يمكن أن يقدم أي حل. لا يمكن أن يساعد أي شخص. وعلاوة على ذلك، فإنه لن يؤدي إلا إلى تأجيل المشكلة وجعلها أكثر حدة في جميع البلدان. ​​ومن المعروف أننا نستخدم أكبر نسبة من الغاز الطبيعي الذي نستورده لتوليد الكهرباء".

وبحسب قوله، "هناك طريقة أخرى يجب أن تجدها أوروبا لحل مشاكل الطاقة"، ملقيا اللوم في الوقت نفسه على روسيا.

وأوضح أنه منذ البداية تم تقديم مقترحا يتمثل في تحديد سقف لسعر الغاز ما سيسمح باستخدام الأموال بشكل أساسي من جزء من قروض صندوق التعافي (لاقتصاد الاتحاد الأوروبي).

وفي وقت سابق أعلنت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، تيريزا ريبيرا، رفض حكومة بلادها مقترح المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15٪، و"عدم استعداد بلادها لتقديم التضحيات".

المصدر: تاس