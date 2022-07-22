أوكرانيا تضبط قناة لبيع غير شرعي لذخائر حصلت عليها كمساعدات

أفاد المكتب الصحفي للنيابة العامة لمدينة كييف بالكشف عن وقائع بيع غير شرعي لذخائر مخصصة للحرس الوطني الأوكراني بقيمة تتجاوز الـ 200 ألف دولار.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صد عن المكتب: "تحت القيادة الإجرائية للنيابة العامة لمدينة كييف، تم الكشف عن اثنين من رجال الأعمال الذين نظموا آلية لبيع المساعدات الإنسانية المقدمة للعسكريين".

وأضاف أنه تمت أثناء أعمال التحقيق مصادرة جزء من الذخائر العسكرية التي لم يتم بيعها، وكذلك 120 ألفا من خراطيش غير مسجلة للأسلحة النارية، مشيرا إلى أن قيمة هذه الذخائر تبلغ نحو 217 ألف دولار.

وتدل معلومات التحقيق على أن رئيس ومؤسس شبكة من الشركات التي تبيع السلع العسكرية قدما طلبا إلى إحدى الوحدات العسكرية التابعة للحرس الوطني الأوكراني في كييف "لمنح مؤسستهما شهادة المستهلك النهائي" بهدف استيراد الذخيرة العسكرية إلى البلاد.

وأوضحت النيابة العامة أنه "بعد منحهما الشهادة قام رجلا الأعمال باستيراد شحنة من 1500 لوحة مدرعة و300 خوذة باليستية إلى أراضي أوكرانيا من جمهورية بولندا. وتم تسجيل هذه الذخيرة العسكرية كمساعدات إنسانية".

في وقت سابق قال وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، في بث قناة "رادا" الأوكرانية إن هيئة الأمن الأوكرانية تحقق حاليا في 247 قضية جنائية بشأن سرقة المساعدات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي