ليزا تراس: ترامب قال الكثير من الأشياء التي ثبتت صحتها

قالت المرشحة لقيادة حزب المحافظين البريطاني، ليز تراس، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال الكثير من الأشياء "ثبتت صحتها"، متعهدة باتخاذ خطوات أكثر صرامة بشأن الصين.

وقالت وزيرة الخارجية في تصريح، إنها تريد أن تتحول مجموعة الدول السبع (G7) إلى "ناتو اقتصادي" يمكنه الدفاع عن نفسه بشكل أفضل ضد النفوذ الصيني الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب كان على حق عندما قال إن الصين "سرقت غداء أمريكا" (في إشارة إلى أن الصين استفادت من المفاوضات التجارية أكثر من الولايات المتحدة)، اعتبرت تراس أن "هناك الكثير من الأشياء التي قالها ترامب والتي ثبتت صحتها، وهناك أيضا أشياء قالها لم تثبت صحتها".

وحول احتمال ترشح ترامب لمنصب الرئيس مرة أخرى في عام 2024، أشارت تراس إلى أن الأمر يتعلق "باختيار الشعب الأمريكي لمن يريده رئيسا له".

المصدر: "الإندبندنت"