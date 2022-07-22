الإعلام التركي: وزير الدفاع الروسي يصل إلى اسطنبول للتوقيع على اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وصل اليوم الجمعة إلى اسطنبول لتوقيع الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود.

وفي وقت سابق اليوم قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن أنطونيو غوتيريش وصل إلى اسطنبول، حيث سيشارك اليوم الجمعة في إبرام اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية والروسية، وكذلك الأسمدة من روسيا.

يتبع ..