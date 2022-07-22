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الدفاع الروسية: قواتنا دمرت أربع راجمات صواريخ هيمارس نقلت إلى أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 20 يوليو

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الدفاع الروسية: قواتنا دمرت أربع راجمات صواريخ هيمارس نقلت إلى أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 20 يوليو
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمرت أربع راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأمريكية نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 20 يوليو الجاري.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

  • دمرت القوات المسلحة الروسية أربع راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأمريكية نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 20 يوليو الجاري، إذ تمت تصفية اثنتين منها في منطقة مالوتارانوفا، وأخرى في منطقة كراسنورميسك، والرابعة على المشارف الشرقية لكونستانتينوفا.
  • دمرت القوات الروسية نقطة الانتشار المؤقتة للتشكيل المسلح المتطرف "المئات السود" في مدرسة كراماتورسك، وقامت بتصفية ما يصل إلى 300 مسلح ومرتزق.

  • أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 طائرة بدون طيار أوكرانية في منطقة خاركوف و أراضي دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية، واعترضت قذيفتي راجمات صواريخ "أوراغان"،

  • دمرت القوات المسلحة الروسية أربعة فصائل من أنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة، و24 فصيلة مدفعية من مدافع هاوتزر D20 و 13 فصيلة مدفعية من مدافع D-30.

  • دمرت القوات الجوية الروسية مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية للواء المشاة الميكانيكي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف، وتمت تصفية ما يصل إلى 30 عنصرا من الجيش الأوكراني.

    المصدر: RT

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