كوريا الشمالية تهدد بعدم الاستقرار بسبب تدريبات عسكرية مشتركة

حذرت كوريا الشمالية من أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان تحديات أمنية غير مسبوقة إذا لم يوقفا حملتهما العدائية ضدها، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة.

وقال تشوي جين، نائب المدير العام لمعهد نزع السلاح والسلام، وهو مركز أبحاث تديره وزارة خارجية كوريا الشمالية، لوكالة "أسوشيتد برس": "إذا اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها المواجهة العسكرية معنا، فسيواجهون عدم استقرار غير مسبوق من الناحية الأمنية".

ورأى أن التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيئول هذا العام تدفع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب، متهما مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين بالتخطيط لمناقشة نشر أصول استراتيجية نووية أمريكية خلال تدريب مشترك آخر من المقرر أن يبدأ الشهر المقبل.

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تضع في اعتبارها أنها ستعامل على أساس المساواة عندما تهددنا بالأسلحة النووية"، مشددا على أنه "يجب على واشنطن أن تتخلى عن سياستها العدائية التي عفا عليها الزمن والانتحارية تجاه كوريا الشمالية، وإلا فإنها ستواجه عاقبة غير مرغوب فيها".

المصدر: AP