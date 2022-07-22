جنرال أمريكي يحذر من اشتعال الشرق الأوسط

حذر قائد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط من أن "الميليشيات المدعومة من إيران" قد تستأنف الهجمات بالمنطقة ضد أمريكا وحلفائها عند تصاعد التوتر، ما قد يؤدي بدوره إلى تصعيد جديد.

وقال الجنرال أليكسوس غرينكفيتش، في حديثه إلى الصحفيين قبل توليه مهام منصبه الجديد في قاعدة العديد الجوية بدولة قطر، حيث سيكون مسؤولا عن العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها بالمنطقة: "نحن في الموقف الحالي لا نتعرض فيه لهجوم مستمر، لكننا نرى التخطيط لهجمات باستمرار. سيحدث شيء ما يطلق العنان لذلك التخطيط وهذا التحضير ضدنا".

و أضاف أن "أحدث معلومات استخبارية أمريكية تفيد بأن إيران تستعد لإرسال طائرات مسيرة مسلحة وغير مسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، وأن ذلك لا يمثل مفاجأة، لكنه أمر مثير للقلق"، وفق ما نقلت عنه "أسوشيتد برس".

كما أعرب أليكسوس غرينكفيتشش عن مخاوفه من زيادة نفوذ روسيا والصين في المنطقة، كقوى عظمى تتنافس على النفوذ الاقتصادي والعسكري في الشرق الأوسط.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ستارز آند سترايبس" عن غرينكيفيتش، فإن طهران قامت بتكييف تكتيكاتها وخطت خطوات كبيرة في المجال الجوي بفضل طائراتها بدون طيار.

المصدر: نيويورك بوست