مخاوف في البيت الأبيض من أن تغلق الصين المجال الجوي لتايوان أمام بيلوسي

يخشى البيت الأبيض من أن تغلق الصين المجال الجوي فوق تايوان كي لا تسمح بوصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة.

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هذه المخاوف نقلتها شبكة "سي إن إن"، مشيرة إلى أن بكين قد تتخذ مثل هذه الخطوة قبل زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايبيه عاصمة تايوان.

وكتبت الشبكة الإخبارية الأمريكية تقول إن الإدارة الأمريكية تخشى بالفعل من أن تحاول الصين إقامة منطقة حظر فوق تايوان لإحباط زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان.

وأشير إلى أن الصين قد ترسل أيضا مقاتلاتها بالقرب من الجزيرة، الأمر الذي سترد عليه الولايات المتحدة وتايوان بشكل مشترك.

وتعبر واشنطن عن ثقتها في أن ذلك "سيزيد التوتر في المنطقة" الذي تصاعد بالفعل في الأسابيع الأخيرة.

وكانت بكين قد طالبت في وقت سابق، الولايات المتحدة بإلغاء زيارة بيلوسي إلى تايوان، وإن هي لم تفعل فستتخذ الصين "إجراءات صارمة لحماية السيادة".

المصدر: سبوتنيك