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اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في قاعدة عسكرية قرب العاصمة المالية باماكو (فيديو)

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اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في قاعدة عسكرية قرب العاصمة المالية باماكو (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أفادت معلومات صحفية بأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت اليوم في قاعدة عسكرية قرب العاصمة المالية باماكو.

وحسب المعلومات فإن الاشتباكات مندلعة منذ الساعة الخامسة من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، في قرية كاتي في معسكر ساوندياتا العسكري، دون أن تعرف الأسباب، في ظل تحليق مروحيات فوق القاعدة.

المصدر: RT

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