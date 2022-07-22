اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في قاعدة عسكرية قرب العاصمة المالية باماكو (فيديو)

أفادت معلومات صحفية بأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت اليوم في قاعدة عسكرية قرب العاصمة المالية باماكو.

وحسب المعلومات فإن الاشتباكات مندلعة منذ الساعة الخامسة من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، في قرية كاتي في معسكر ساوندياتا العسكري، دون أن تعرف الأسباب، في ظل تحليق مروحيات فوق القاعدة.

#Mali_Alert: Violent shooting at the moment in #Kati, in the Soundiata military camp. The confusion is total and we do not know for the moment the main cause.

Since 5 a.m., heavy gunfire has been waiting in the #Kati military camp with violent detonations and explosions. pic.twitter.com/l9CNcePekK — Moustapha Saleh (@MoustaphaSalehh) July 22, 2022

المصدر: RT