الرئيس الصيني شي جين بينغ يتمنى لنظيره الأمريكي جو بايدن الشفاء العاجل من "كوفيد-19"
Globallookpress Li Xueren/XinHua
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgxk
كانت السلطات الأمريكية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، 21 يوليو، أن الاختبار الذي أجراه الرئيس بايدن لفيروس كورونا قد أظهر نتيجة إيجابية، أي أنه مصاب بالفيروس.
أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بهذه المناسبة، برقية إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، 22 يوليو، متمنيا له الشفاء العاجل من "كوفيد-19"، وفقا لما ذكره التلفزيون الصيني المركزي.
ونقلت القناة التلفزيونية برقية شي جين بينغ التي ورد فيها: "علمت أن السيد الرئيس أصيب بمرض (كوفيد-19). أعبر عن مواساتي الحارة لكم وأتمنى الشفاء العاجل".
المصدر: تاس