الرئيس الصيني شي جين بينغ يتمنى لنظيره الأمريكي جو بايدن الشفاء العاجل من "كوفيد-19"

كانت السلطات الأمريكية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، 21 يوليو، أن الاختبار الذي أجراه الرئيس بايدن لفيروس كورونا قد أظهر نتيجة إيجابية، أي أنه مصاب بالفيروس.

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أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بهذه المناسبة، برقية إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، 22 يوليو، متمنيا له الشفاء العاجل من "كوفيد-19"، وفقا لما ذكره التلفزيون الصيني المركزي.

ونقلت القناة التلفزيونية برقية شي جين بينغ التي ورد فيها: "علمت أن السيد الرئيس أصيب بمرض (كوفيد-19). أعبر عن مواساتي الحارة لكم وأتمنى الشفاء العاجل".

المصدر: تاس