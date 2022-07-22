 
مباشر

الرئيس الصيني شي جين بينغ يتمنى لنظيره الأمريكي جو بايدن الشفاء العاجل من "كوفيد-19"

أخبار العالم

الرئيس الصيني شي جين بينغ يتمنى لنظيره الأمريكي جو بايدن الشفاء العاجل من
Globallookpress Li Xueren/XinHua
الرئيس الصيني/ شي جين بينغ (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgxk

كانت السلطات الأمريكية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، 21 يوليو، أن الاختبار الذي أجراه الرئيس بايدن لفيروس كورونا قد أظهر نتيجة إيجابية، أي أنه مصاب بالفيروس.

إقرأ المزيد
الخارجية الصينية تهدد مجددا باتخاذ تدابير فعالة في حال زارت بيلوسي تايوان
الخارجية الصينية تهدد مجددا باتخاذ تدابير فعالة في حال زارت بيلوسي تايوان

أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بهذه المناسبة، برقية إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، 22 يوليو، متمنيا له الشفاء العاجل من "كوفيد-19"، وفقا لما ذكره التلفزيون الصيني المركزي.

ونقلت القناة التلفزيونية برقية شي جين بينغ التي ورد فيها: "علمت أن السيد الرئيس أصيب بمرض (كوفيد-19). أعبر عن مواساتي الحارة لكم وأتمنى الشفاء العاجل".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا