رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أهمية الحوار مع روسيا حول سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه يدعم الحوار مع روسيا حول وضع سلامة المنشآت والمحطات النووية في أوكرانيا.

وقال غروسي في مقابلة مع صحيفة بايس الإسبانية، في تعليق له حول الوضع في محطات الطاقة النووية في أوكرانيا: "إنني أدعم الحوار مع السلطات الروسية.. من المهم للغاية الحفاظ على حوار مفتوح مع أولئك الذين لديهم سيطرة فعلية على منشآت نووية".

وكانت الخارجية الروسية قد ناشدت أمس الخميس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هجمات المسيرات الأوكرانية الأخيرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وبانتظار رد فعل المجتمع الدولي، محذرة في الوقت ذاته من تكرار الهجمات الأوكرانية باستخدام المسيرات في استهداف محطة زابوروجيه الكهرذرية ومنشأت نووية أخرى (تقع حاليا تحت سيطرة القوات الروسية)، ومحاولة إثارة كارثة نووية في أوروبا.

يذكر أنه في يوليو، أراد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ومنحتهم السلطات المحلية الإذن، إلا أن السلطات الأوكرانية عارضت الزيارة.

المصدر: نوفوستي