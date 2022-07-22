"روسيا لا تعلم الآخرين كيف يعيشون".. لافروف يحدد أولويات موسكو في علاقاتها مع الدول الإفريقية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تطوير شراكة شاملة مع الدول الإفريقية يظل من بين الأولويات المهمة لسياسة روسيا الخارجية.

وأوضح لافروف في مقال نشرته وسائل إعلام إفريقية أن "تطوير شراكة شاملة مع الدول الإفريقية يبقى من بين أهم الأولويات لسياسة روسيا الخارجية"، مضيفا: "روسيا منفتحة على مزيد تعزيزها (لتلك الشراكة)، بما يتماشى مع القرارات الاستراتيجية التي اتخذت في القمة الروسية - الإفريقية الأولى في نهاية أكتوبر 2019 في سوتشي".

في الوقت نفسه، شدد لافروف على أن روسيا "لا تفرض شيئا على أحد، ولا تعلم الآخرين الحياة".

وقال وزير الخارجية الروسي: "لدينا احترام كبير لسيادة الدول الإفريقية، وحقها غير القابل للتصرف في تحديد مسارات التنمية الخاصة بها. ونحن ملتزمون بشدة بمبدأ المشاكل الإفريقية - حل إفريقي".

ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الروسي، في الفترة ما بين 24 و28 يوليو الجاري بزيارة إلى عدد من الدول الإفريقية من بينها مصر، بحسب بيان الخارجية الروسية.

وكان لافروف، قد أعلن مساء الأربعاء الماضي، عن زيارته المقررة لعدد من الدول الإفريقية، من بينها مصر، التي وصفها بأنها الشريك رقم واحد لروسيا في القارة الإفريقية.

المصدر: نوفوستي