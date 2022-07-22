نائب أوكراني يحث بلاده على سرقة الغاز الروسي

أعلن الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني، النائب دميتري رازومكوف، أنه يجب أن تبدأ أوكرانيا بمصادرة ما تحتاجه من الغاز الروسي من خط أنابيب الترانزيت الذي يمر عبر أراضيها إلى أوروبا.

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واعترف النائب الأوكراني في مقال نشره في صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" ("الحقيقة الأوكرانية") بأن كييف يجب عليها مراعاة التزاماتها في مجال الترانزيت أمام شركائها الأوربيين، مقترحا في الوقت ذاته حل المشاكل الأوكرانية في مجال الحاجة إلى الطاقة عن طريق انتهاك حقوق الجانب الروسي.

وكتب: "يجب مصادرة الغاز الروسي الفائض بموجب القانون وضخه في مرافق التخزين الأوكرانية. تتشكل هناك حالة متناقضة، إذ نقوم كل يوم بضخ ملايين الأمتار المكعبة من الغاز الروسي، ولا نمد مرافق التخزين الخاصة بنا بالاحتياطيات اللازمة".

وأضاف أنه من أجل تحقيق ذلك يجب على السلطات الأوكرانية بالتعاون مع شركة "نفطوغاز" الأوكرانية إعداد خطة استراتيجية لتطوير مجال الطاقة.

المصدر: نوفوستي