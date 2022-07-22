القوات الأوكرانية تقصف قرى في لوغانسك ودونيتسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية وقذائف الناتو

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في لجنة التنسيق المشتركة (JCCC) بأن القوات الأوكرانية استهدفت قرية "خاروشويه" في الجمهورية بـ3 صواريخ هيمارس الأمريكية، ليلة الجمعة.

وجاء في البيان:"قصفت القوات الأوكرانية في الساعة 03.00 ليلا بالتوقيت المحلي، قرية خاروشويه باستخدام 3 صواريخ من طراز هيمارس الأمريكية".

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة وحلفاءها تعهدوا بتزويد أوكرانيا بأكثر من 20 من صواريخ هيمارس، تم نقل 12 منها بالفعل.

أما في دونيتسك، فقصفت القوات الأوكرانية منطقة بتروفسكي بقذائف تابعة لدول الناتو.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار (JCCC): "أطلقت القوات الأوكرانية اليوم في الساعة 7.18 بتوقيت موسكو ثلاث قذائف (يستخدمها الناتو عادة) من عيار 155 ملم في منطقة بتروفسكي في دونيتسك".

كما استهدفت القوات الأوكرانية منطقتي نوفوباخموتوفكا وغورلوفكا، وأطلقت ستة قذائف من عيار 120 ملم .

وتقع منطقة بتروفسكي في دونيتسك على المشارف الغربية للجمهورية، وهي أبعد جزء في المدينة عن المركز.

المصدر: نوفوستي