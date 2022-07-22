وسائل إعلام: محاولة طعن مرشح لمنصب محافظ ولاية نيويورك

أفادت قناة "WIVB" الأمريكية المحلية بتعرض عضو الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري، المرشح لمنصب محافظ ولاية نيويورك، لي زيلدين، لمحاولة طعن بسكين من قبل مسلح مجهول الهوية حتى الآن.

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ونقلت القناة عن شهود عيان أن عضو الكونغرس زيلدين، في إطار الحملة الانتخابية ألقى خطابا في مدينة بيرينتون عندما صعد رجل إلى المسرح وبدأ بالصراخ و"صارعه قليلا وسحب سكينا"، مهددا بطعنه.

وأضافت أن رئيس منظمة المحاربين القدامى الأمريكيين "AMVETS"، جو تشينيلي، الذي حضر هذه الفعالية، تمكن من تهدئة المهاجم الغاضب، ثم احتجزته الشرطة.

وتابعت أن عضو الكونغرس لم يصب في الحادث، وواصل خطابه على المنصة من جديد لاحقا.

وأعلنت صحيفة "Politico"، سابقا، أن زيلدين قبل اتخاذ قراره حول ترشيح نفسه لمنصب المحافظ، التقى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وحشد دعم حلفاء الرئيس السابق.

المصدر: نوفوستي