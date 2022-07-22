جنرال أمريكي رفيع يصف روسيا بأنها "التهديد الأكثر حدة" لبلاده

جدد جنرال أمريكي رفيع التحذير من قدرات روسيا والصين العسكرية، مستبعدا في الوقت نفسه تعرض بلاده لهجوم مباشر ومفاجئ من قبل هاتين الدواتين.

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وصرّح رئيس القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال غلين فانهيرك، إنه يعتبر أن من المستحيل على روسيا والصين شن هجوم مفاجئ ومباشر على بلاده، لكنه لم يستبعد أن تحاول موسكو وبكين تعطيل عمل البنية التحتية الحيوية الأمريكية خلال الأزمات.

وقال فانهيرك بهذا الشأن خلال المنتدى الأمني ​​السنوي لمعهد أسبن: "لا أعتقد أن الصين وروسيا تعتزمان مهاجمتنا فجأة بوسائل حركية، هذا ليس ما أخشاه وما أعتقده. ومع ذلك، أعتقد أنه في أوقات الأزمة قد يحاولان تعطيل أنشطتنا. يتعين إدراك أن قسما كبيرا من البنية التحتية الحيوية التي نعتمد عليها لا يخضع لسلطة البنتاغون، ولا يوجد حتى ضمن الملكية الفيدرالية".

وثمّن الجنرال الأمريكي في الوقت ذاته عاليا قدرات روسيا في المجال العسكري، وقال بهذا الشأن: "أود أن أقول إن روسيا في مسألة الأسلحة التقليدية والأسلحة بعيدة المدى، لديها قدرات كبيرة. وهذا تهديد يقلقني".

ووصف هذا الممثل للأوساط العسكرية الأمريكية روسيا بأنها التهديد العسكري الرئيس لبلاده في الوقت الحالي، "التهديد الأكثر حدة"، فيما رأى أيضا أن الصين تشكل "تهديدا وجوديا" على المدى الطويل.

وتابع فانهيرك في هذا السياق يقول: "تمتلك الولايات المتحدة اليوم أقوى جيش على هذا الكوكب. ليس هناك شك في ذلك. ومع ذلك، فإن الصين تسعى جاهدة لاحتلال هذا المكان. وهم (الصينيون) في طريقهم لتطوير قدرات عسكرية كبيرة، وتحديث قواتهم النووية بوتيرة سريعة، وهم وبالتالي، يسعون إلى التنافس معنا".

المصدر: نوفوستي