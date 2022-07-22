بريدنيستروفيه تعتزم الانضمام إلى روسيا

أعلن وزير خارجية جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه) غير المعترف بها، فيتالي إغناتيف، أن سلطات الجمهورية تسعى للحصول على الاستقلال والانضمام لاحقا إلى روسيا.

ووفقا لوزير الخارجية فإن الحجج القانونية الدولية للدفاع عن مفهوم السيادة، والاعتراف الواسع بالجمهورية، قد تشكلت منذ فترة طويلة، و"من غير الوارد أن يستطيع أحد الطعن فيها".

ويصادف شهر يوليو مرور 30 ​​عاما على بدء عملية حفظ السلام في ترانسنيستريا. فقد تم التوقيع على اتفاق مبادئ التسوية السلمية للنزاع المسلح هناك في 21 يوليو 1992، وفي 29 يوليو تم نشر قوة حفظ سلام مشتركة في المنطقة.

ووفقا لنتائج استفتاء جرى تنظيمه في سنة 2006، طالب سكان الجمهورية غير المعترف بها بالاستقلال ثم الانضمام الحر إلى روسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي