نائب المستشار الألماني: تدشين "السيل الشمالي-2" سيعني هزيمة ألمانيا أمام روسيا

أعلن نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد، روبرت هابك أن تدشين خط أنابيب الغاز الروسي"السيل الشمالي-2" سيعني هزيمة ألمانيا أمام روسيا.

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وعبر هابك في حديثه لـ"ZDF" عن اعتقاده أن تدشين خط أنابيب الغاز هذا سيكون رمزا يؤكد أن موسكو استطاعت تدمير القيم الأوروبية وحققت أهدافها.

وقال: "سيكون ذلك رفع العلم الأبيض (الاستسلام) في ألمانيا وأوروبا. وهذا لا يجب أن نعمله".

وأضاف أنه يتعين على ألمانيا توفير الطاقة، مشيرا إلى أنه يجب على برلين أن تجد مصدرين آخرين للغاز.

المصدر: نوفوستي