صرحت النائبة في البوندستاغ، الزعيمة السابقة للحزب اليساري سارة فاغنكنيخت، بأن "الحرب الاقتصادية" مع روسيا تدمر ألمانيا التي "لا تستطيع أن تعيش" بدون المحروقات الروسية.

وقالت فاغنكنيخت في تصريح لوكالة "د ب أ"، إن "الخامات الروسية، وقبل كل الشيء الطاقة الروسية الرخيصة نسبيا هي الظروف الضرورية لوجود صناعة ألمانية قادرة على التنافس، ونحن لا يمكن أن نستغني عنها".

وأضافت أن "الحرب الاقتصادية تدمر ألمانيا، بينما لا تلحق أي ضرر تقريبا ببوتين ولا توقف القتل في أوكرانيا".

واعتبرت البرلمانية أن أوكرانيا لا تستطيع الانتصار على روسيا عسكريا، علما بأن روسيا تمتلك أسلحة نووية، ولذلك "هناك حاجة لإجراء مفاوضات والإقدام على حلول وسط".

المصدر: تاس