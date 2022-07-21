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مقتل 18 شخصا أثناء عملية ضد العصابات في ريو دي جانيرو

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مقتل 18 شخصا أثناء عملية ضد العصابات في ريو دي جانيرو
Legion-Media TheNews2
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أسفرت عملية للشرطة ضد العصابات الإجرامية في الأحياء الفقيرة لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عن مقتل 18 شخصا الخميس.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة قولها إن تبادلا لإطلاق النار أسفر عن مقتل 16 من عناصر العصابات، إضافة إلى شرطي وإمرأة من السكان المحليين.

وشارك في العملية المشتركة للشرطة والشرطة العسكرية، التي نفذت في منطقة كومبلكسو دو أليماو بشمال ريو دي جانيرو، 400 فرد من القوات الخاصة و10 عربات مدرعة و4 مروحيات.

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وألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص، بينهم عنصر بارز في العصابات الملقب "إسكيلو" الذي يتهم بقتل رجال الشرطة.

واستهدفت العملية عصابات تختص بسرقة السيارات والنهب. وتمت خلالها مصادرة 48 دراجة نارية ورشاشة ثقيلة و4 بنادق ومسدسين.

المصدر: نوفوستي

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