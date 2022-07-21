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نيويورك تايمز: اتفاقية تصدير الحبوب تشمل إزالة جزئية للألغام قرب موانئ جنوب أوكرانيا

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نيويورك تايمز: اتفاقية تصدير الحبوب تشمل إزالة جزئية للألغام قرب موانئ جنوب أوكرانيا
Globallookpress Yulii Zozulia
ميناء أوديسا- صورة تعبيرية
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر حكومية أنه سيتم إزالة جزء من حقول الألغام بالقرب من موانئ جنوب أوكرانيا كجزء من اتفاقية تصدير الحبوب.

وأكدت المصادر أن الأسطول وخفر السواحل الأوكراني سيؤمنان مرور السفن إلى المياه الدولية.

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وأشارت إلى أنه لن يتم إزالة الألغام بالكامل. وستقوم تركيا بفحص السفن المتجهة إلى ميناء أوكرانيا، للتأكد من أنها لا تحمل أسلحة.

ونوهت الصحيفة إلى أن الحديث هنا يدور حول الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، دون أن تحدد إذا ما كان قد تم إجراء تغييرات عليها في النص النهائي.

وذكرت الرئاسة التركية في وقت سابق أن توقيع الاتفاقية سيجري يوم الجمعة الساعة 16:30.

المصدر: تاس

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