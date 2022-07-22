زاخاروفا: هناك "مسافة كبيرة" بين أقوال وأفعال الاتحاد الأوروبي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن هناك "مسافة كبيرة" بين الخطط المعلنة والخطوات الحقيقية للاتحاد الأوروبي.

وأشارت زاخاروفا إلى أن وثيقة مجلس الاتحاد الأوروبي أشارت إلى نية توسيع الإعفاءات من قائمة العقوبات السابقة من أجل تجنب العواقب السلبية المحتملة على الغذاء العالمي وأمن الطاقة.

وأكدت أن موسكو تدرك أن هناك "مسافة كبيرة" بين الخطط المعلنة والخطوات الحقيقية للاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT