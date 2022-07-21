الخارجية الروسية: المحادثات مع الأمم المتحدة بشأن الحبوب الأوكرانية لا تزال مستمرة

قالت وزارة الخارجية الروسية إن عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة بشأن قضية الحبوب لا تزال مستمرة، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.

أعلن عن ذلك نائب وزير الخارجية الروسي اندريه رودينكو، في تصريح صحفي اليوم الخميس، ووفقا له، فإن وسيا تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن الحبوب الأوكرانية في المستقبل القريب.

وقال "إن (المفاوضات) تسير بشكل ديناميكي تماما، وتشارك الأطراف فيها، لذلك نأمل أن نتمكن من الاتفاق في المستقبل القريب".

كذلك أكد رودينكو أن أزمة الغذاء لا يمكن حلها بدون توريد الحبوب والأسمدة الروسية.

وأوضح أنه "من المنطقي أن تتم معالجة هاتين المسألتين بالتوازي، لأننا إذا كنا نتحدث عن أزمة الغذاء، فلا أعتقد أن هذه المشكلة يمكن حلها خلال توريد الحبوب الأوكرانية فقط، وبدون توريد الحبوب الروسية والأسمدة سيكون من الصعب التعويل على تقدم في هذه المسألة".

وقال رودينكو أيضا إن روسيا تبحث مع الأمم المتحدة مشكلة القيود المفروضة على تصدير الحبوب الروسية.

المصدر: تاس