بيرو تسجل أكثر من 100 إصابة بجدري القردة

أفادت وزارة صحة بيرو أن عدد المصابين بمرض جدري القردة في أراضي البلاد تجاوز 100 شخص.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أما بشأن مرض جدري القردة فيوجد لدينا، وفق معلومات اليوم، 112 حالة إصابة، وتتابع وزارة الصحة الحالة الصحية لجميع المصابين".

وتم تسجيل أول حالة إصابة بهذا المرض في بيرو في نهاية يونيو الماضي.

وستجري لجنة منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ، اليوم الخميس، جلسة خاصة ستناقش خلالها الوضع حول انتشار هذا المرض. ومن المتوقع أن تبحث اللجنة المعلومات الأخيرة المرتبطة بانتشار جدري القردة، كما ستنظر فيما إذا كان هذا التفشي يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

ووفق المعلومات الأخيرة قد تم تسجيل نحو 14 ألف إصابة بمرض جدري القردة في أكثر من 70 دولة، فيما تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في أوروبا.

المصدر: نوفوستي