مجلس النواب البلجيكي يقرّ معاهدة لتبادل السجناء مع إيران

أقرّ مجلس النواب البلجيكي مساء الأربعاء معاهدة لتبادل السجناء بين بروكسل وطهران.

ويقول منتقدو المعاهدة إنّها تفتح الباب أمام عملية تبادل عامل إغاثة بلجيكي مسجون في الجمهورية الإسلامية، وعميل لإيران مسجون في بلجيكا.

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وصادق النواب على نص المعاهدة بأغلبية 79 صوتا مقابل 41 وامتناع 11 عن التصويت.

وكانت لجنة نيابية أقرت في 6 يوليو الجاري هذه المعاهدة التي أبرمتها الحكومتان الإيرانية والبلجيكية في مارس.

المصدر: أ ف ب