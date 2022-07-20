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مجلس النواب البلجيكي يقرّ معاهدة لتبادل السجناء مع إيران

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مجلس النواب البلجيكي يقرّ معاهدة لتبادل السجناء مع إيران
Globallookpress eye ubiquitous / hutchison
بروكسل ـ أرشيف
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أقرّ مجلس النواب البلجيكي مساء الأربعاء معاهدة لتبادل السجناء بين بروكسل وطهران.

ويقول منتقدو المعاهدة إنّها تفتح الباب أمام عملية تبادل عامل إغاثة بلجيكي مسجون في الجمهورية الإسلامية، وعميل لإيران مسجون في بلجيكا.

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وصادق النواب على نص المعاهدة بأغلبية 79 صوتا مقابل 41 وامتناع 11 عن التصويت.

وكانت لجنة نيابية أقرت في 6 يوليو الجاري هذه المعاهدة التي أبرمتها الحكومتان الإيرانية والبلجيكية في مارس.

المصدر: أ ف ب

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